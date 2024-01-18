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ЧВК «Вагнер» возвращается в зону СВО в виде 1-го Добровольческого корпуса Росгвардии

ЧВК «Вагнер» возвращается в зону СВО в виде 1-го Добровольческого корпуса Росгвардии

ЧВК "Вагнер" возвращается в зону специальной военной операции, но в составе Росгвардии. Согласно данным, опубликованным на ресурсах, связанных с компанией, командование ЧВК начинает формировать 1-й Добровольческий корпус.

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