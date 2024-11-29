Бабушкина взяла в советники юриста, генерала и экс-представителя губернатора в заксо

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина утвердила состав Общественного совета при парламенте, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина.
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