Украинский командир: "Залужный нас подставил, правду о России мы узнали только на передке"

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Плохо работает российская пропаганда. - Где Интернет? - Мало листовок. - Нельзя ли "вещать" со спутников?© Российская пропаганда работает только на внутреннюю аудиторию. Со спутников вещают, но большинство российских каналов платные, в отличии от украинских, турецких, польских, немецких и т.д и т.п.. Если раньше сюда, на МТ, забредали украинцы, то сейчас их нет. Совсем нет. Россия прикрыла площадки для пропаганды - Инстаграм, Фейсбук и т.д. Оставался Ютюб. Прикрыли. На Ютюбе только - слава ЗСУ, слава бандэри, пэрэмога за намы. Видел только один коммент - нацисты должны быть уничтожены - вроде бы из Таиланда. Российских комментов нет. ПыСы Российская власть не верит в российскую, свою же, пропаганду, поэтому для россиян заблокированы практически все международные площадки. И не верит своим гражданам.