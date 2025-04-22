ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В начале СВО в военкоматах на Украине стояли очереди из добровольцев.
Украинский командир: "Залужный нас подставил, правду о России мы узнали только на передке"
Комментарии
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Леонид Руси
Кастрюлеголовые... это очень точное определение... Ни ума, ни фантазии... одна слоба и ненависть
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7 час.
HotRS
Плохо работает российская пропаганда. - Где Интернет? - Мало листовок. - Нельзя ли "вещать" со спутников?© Российская пропаганда работает только на внутреннюю аудиторию. Со спутников вещают, но большинство российских каналов платные, в отличии от украинских, турецких, польских, немецких и т.д и т.п.. Если раньше сюда, на МТ, забредали украинцы, то сейчас их нет. Совсем нет. Россия прикрыла площадки для пропаганды - Инстаграм, Фейсбук и т.д. Оставался Ютюб. Прикрыли. На Ютюбе только - слава ЗСУ, слава бандэри, пэрэмога за намы. Видел только один коммент - нацисты должны быть уничтожены - вроде бы из Таиланда. Российских комментов нет. ПыСы Российская власть не верит в российскую, свою же, пропаганду, поэтому для россиян заблокированы практически все международные площадки. И не верит своим гражданам.
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6 час.
Evgenija Palette
Хороший мальчик, этот "ЛЮТИК". Наш. Правильный. УСПЕХОВ ЕМУ. И УДАЧИ... ( мы-вместе)...
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5 час.
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