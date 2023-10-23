Дочь Анастасии Заворотнюк появилась в траурном наряде

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала своим видом. Пока Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга и живет затворницей в своем загородном доме в Подмосковье, ее дочь Анна осваивается в Дубае, куда она перебралась еще в прошлом году.
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