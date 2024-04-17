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Политолог Журавлев: Британия уже ввела против России все возможные санкции

Политолог Журавлев: Британия уже ввела против России все возможные санкции

Великобритания продолжает вводить санкции против России, но они ни на что не повлияют. Об этом ведущей «360» Анастасии Букреевой рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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