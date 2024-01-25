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ВК Пресс

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Пожар на нефтебазе в Туапсе тушили ночью: жителей просят не выкладывать фото и видео

Пожар на нефтебазе в Туапсе тушили ночью: жителей просят не выкладывать фото и видео

Сообщение опубликовано в 00.47. На место прибыли экстренные службы, была организована ликвидация горения.

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