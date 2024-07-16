При создании ВСМ построят тоннель от Товарного переулка до переулка Черняховского

Для улучшения транспортной доступности терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург в Санкт-Петербурге построят тоннель от Товарного переулка до переулка Черняховского, реконструируют привокзальную площадь на Лиговском проспекте и продлят Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.
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