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При создании ВСМ построят тоннель от Товарного переулка до переулка Черняховского

При создании ВСМ построят тоннель от Товарного переулка до переулка Черняховского

Для улучшения транспортной доступности терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург в Санкт-Петербурге построят тоннель от Товарного переулка до переулка Черняховского, реконструируют привокзальную площадь на Лиговском проспекте и продлят Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

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