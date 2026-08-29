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Ивановские новости

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В Родниках выделили средства на ремонт школы и молодёжного центра

В Родниках выделили средства на ремонт школы и молодёжного центра

Губернатор подписал постановление о выделении средств на проект капремонта школы в Родниках.Средства выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» на дополнительную разработку проектной документации на капитальный ремонт здания средней школы № 2 в городе Родники.

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