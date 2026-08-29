В Родниках выделили средства на ремонт школы и молодёжного центра

Губернатор подписал постановление о выделении средств на проект капремонта школы в Родниках.Средства выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» на дополнительную разработку проектной документации на капитальный ремонт здания средней школы № 2 в городе Родники.