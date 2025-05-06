Жители Строгина могут заморозить годовой абонемент на праздники

На майские праздники можно заморозить годовой абонемент на карте «Тройка». Это поможет не терять дни абонемента в период, когда транспортом не пользуются, сообщили в Информационном центре правительства Москвы.
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