Как "корабли пустыни" спасаются от сильного наводнения в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии иногда происходят сильные наводнения из-за мощных проливных дождей. Сильные дожди приводят к затоплению улиц и зданий, в результате чего многие жители оказываются в затруднительном положении.
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