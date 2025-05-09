Ас-Сиси и Путин поставили цель увеличить турпоток из России в Египет

Тему увеличение туристического потока из России в Египет обсудили в ходе встречи в Москве президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 9 мая, сообщает канцелярия египетского президента на своем сайте.
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