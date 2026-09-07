Четыре европейских оператора объединяются для борьбы за спутниковый спектр

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Четыре крупнейших европейских оператора — Deutsche Telekom AG, Orange SA, Vodafone Group Plc и Telefónica SA — ведут переговоры о создании консорциума для совместных торгов на спутниковый спектр и запуска услуг прямой спутниковой связи с мобильными устройствами.