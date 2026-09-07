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ИА Реалист

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Четыре европейских оператора объединяются для борьбы за спутниковый спектр

Четыре европейских оператора объединяются для борьбы за спутниковый спектр

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Четыре крупнейших европейских оператора — Deutsche Telekom AG, Orange SA, Vodafone Group Plc и Telefónica SA — ведут переговоры о создании консорциума для совместных торгов на спутниковый спектр и запуска услуг прямой спутниковой связи с мобильными устройствами.

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