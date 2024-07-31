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«Зетта Страхование жизни» объявляет норму доходности по полисам накопительного страхования жизни за 2023 год

«Зетта Страхование жизни» объявляет норму доходности по полисам накопительного страхования жизни за 2023 год

По итогам инвестиционной деятельности ООО «Зетта Страхование жизни» в 2023 году фактическая норма доходности для начисления дополнительного инвестиционного дохода по полисам накопительного страхования жизни[1] составила 7,7% годовых в рублях.

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