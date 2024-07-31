«Зетта Страхование жизни» объявляет норму доходности по полисам накопительного страхования жизни за 2023 год

По итогам инвестиционной деятельности ООО «Зетта Страхование жизни» в 2023 году фактическая норма доходности для начисления дополнительного инвестиционного дохода по полисам накопительного страхования жизни[1] составила 7,7% годовых в рублях.
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