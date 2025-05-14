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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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PR-менеджер Шунина о срыве перехода в «Аль-Орубу»: «Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. Думаю, внутри себя он хотел остаться верным «Динамо»

PR-менеджер Шунина о срыве перехода в «Аль-Орубу»: «Антон рассматривал переезд только с женой и тремя детьми. Думаю, внутри себя он хотел остаться верным «Динамо»

Неделю назад экс-вратарь «Динамо» объявил о завершении игровой карьеры. — Антон вел переговоры с другими клубами, но большого энтузиазма с его стороны я не видела.

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