План Б Украины потерпел крах за 10 минут. Разгром ещё никогда не был так близок

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Железное правило запада без денег нет войны. А ЕС давть деньги будет но только своим. Вот и пошел огромный дисонанс который только набирает силу. Почему Нарышкин не поставляет наркотики СВУ на мой взгляд для этого наступило то самое благоприятное время когда там просто заинтересованы в таком нужном и бесплатном зелье. Иначе психика сильно начинает стучать и мы еще многое чего увидим типо свои мочат своих.
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