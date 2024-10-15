Hot Wheels выпустят первую в своей истории машинку Формулы-1

Можете ли вы себе это вообразить? За всю свою богатейшую историю, берущую начало аж в конце 1960-х, популярнейший бренд игрушечных машинок Hot Wheels не имел лицензии на производство копий болидов Формулы-1.
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