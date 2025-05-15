МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за его подход к мирным переговорам, заявив, что будущие встречи будут менее выгодными для украинского лидера.
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