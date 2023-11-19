Австрия выступила за сохранение контактов с МИД РФ

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг готов встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, он считает правильным пригласить его на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).