Захарова ответила на статью Джо Байдена в The Washington Post

Политкоманда президента США Джо Байдена не позволила ему традиционно обратиться к нации и вместо этого придумала вариант попроще — публикация статьи в The Washington Post, написала в авторской колонке для «Известий» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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