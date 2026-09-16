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Четыре года не дает театру установить памятник матери, живет в Дубае, получил наследство: что происходит с сыном Чуриковой и Панфилова

Четыре года не дает театру установить памятник матери, живет в Дубае, получил наследство: что происходит с сыном Чуриковой и Панфилова

Она была народной артисткой СССР и почти полвека служила в «Ленкоме». После её смерти на могиле лежит чёрная мраморная плита с двумя портретами — без рамок, без постамента.

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