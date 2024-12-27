Пластмассовый мир победил. Злокачественный прогресс

Коллеги привели замечательный пример порочной прогрессии. Лампа в школе - обрыв нейтрального провода, напряжение повышается и лампа перегорает (при обрыве нейтрального провода напряжение в сети может быть любым от 0 до 400В в зависимости от нагрузки остальных фаз).
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