Пластмассовый мир победил. Злокачественный прогресс

﻿﻿Коллеги привели замечательный пример порочной прогрессии. Лампа в школе - обрыв нейтрального провода, напряжение повышается и лампа перегорает (при обрыве нейтрального провода напряжение в сети может быть любым от 0 до 400В в зависимости от нагрузки остальных фаз).