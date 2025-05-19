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"Относятся как к преступникам": иностранцы жалуются на реестр контролируемых лиц, заработавший в России

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Комментарии
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Егор П
Ой, как жалко, иди сюда, бедняжки, салом угощу!🤣
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19 час.
alik3456 Джексон
Пойдём. Я тебя пригрею...
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11 час.
Мария
Они и есть преступники,преследуют свою цель на оккупацию нашей страны! 0.5% только ассимилируются,остальные должны покинуть нашу страну!
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6 час.
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