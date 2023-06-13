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В Пентагоне усомнились в замене ВСУ каждой потерянной в ходе наступления бронемашины США

В Пентагоне усомнились в замене ВСУ каждой потерянной в ходе наступления бронемашины США

Пентагон не уверен в том, что будет заменять Украине каждую утраченную при контрнаступлении ВСУ единицу американской бронетехники.

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