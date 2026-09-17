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Мировое обозрение

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Учёные пересадили человеческий мозг мыши: человеческая ткань заняла 92% коры

Учёные пересадили человеческий мозг мыши: человеческая ткань заняла 92% коры

Стэнфордские биологи совершили то, что ещё пару десятилетий назад казалось сюжетом научной фантастики: человеческая кора головного мозга заняла 92% коры мозга мыши.

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