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Север Пресс

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Член СПЧ Брод считает, что выборы на Ямале проходят цивилизованно

Член СПЧ Брод считает, что выборы на Ямале проходят цивилизованно

Выборы на Ямале проходят цивилизованно, хотя некоторые наблюдатели от партий пытаются внести сумятицу в избирательный процесс.

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