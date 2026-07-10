Японские бани, миофасциальный массаж и азотная плазма: 6 необычных wellness-практик в Москве

Массаж, фитнес и спа в Москве давно вышли за рамки привычных процедур. Сегодня в центре внимания — миофасциальный массаж, японский коруги, Head Spa, тренировки на LED-ковриках и банные ритуалы нового поколения.
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