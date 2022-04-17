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Комличенко забил в 3-м матче за «Ростов» подряд. У него 7 голов в РПЛ – лучший результат в карьере

Николай Комличенко отличился за «Ростов» в матче с тульским «Арсеналом». 26-летний форвард открыл счет в матче 25-го тура РПЛ, точно пробив в ближний угол после паса от полузащитника Кирилла Щетинина.

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