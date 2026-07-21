ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Нижегородцам не станут прощать штрафы за стоянку под знаком в очереди на АЗС

Нижегородцам не станут прощать штрафы за стоянку под знаком в очереди на АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля, ФедералПресс. В Главном управлении МВД России по Нижегородской области заявили, что не планируют отменять штрафы автомобилистам, стоящим в очередях на АЗС под дорожными знаками «Остановка запрещена».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии