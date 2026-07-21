Нижегородцам не станут прощать штрафы за стоянку под знаком в очереди на АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля, ФедералПресс. В Главном управлении МВД России по Нижегородской области заявили, что не планируют отменять штрафы автомобилистам, стоящим в очередях на АЗС под дорожными знаками «Остановка запрещена».
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