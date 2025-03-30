Горная система Сьерра-Невада: погружение под землю и его геологические последствия Ирина ВальковаГеологические исследования подтверждают тревожное явление, которое наблюдается в американской горной системе Сьерра-Невада.
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