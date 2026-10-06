ДУША: СТРОЕНИЕ И ПУТЬ РАЗВИТИЯ|Пребывание Души на Земле - лишь один из начальных этапов на пути её развития (19 часть) В развитии любого энергетического образования, Сущности, в том числе и Души в условиях материального мира, в том числе и на Земле, существует два направления, - путь эволюции и инволюции (деградации).
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