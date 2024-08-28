Политолог Юшков: Ожидать от МАГАТЭ каких-то значимых результатов не стоит

Насколько прочна защита Курской атомной электростанции? Способно ли МАГАТЭ повлиять на западных политиков, убедив их в опасности украинской военной авантюры? Рискнет ли Киев, шантажирующий Европу угрозой перекрытия газопроводов, действительно прервать российские поставки топлива? На эти и другие вопросы в программе "События.