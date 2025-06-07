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Эксперт: подростки уязвимы для мошенников из-за низкого уровня прогнозирования

Эксперт: подростки уязвимы для мошенников из-за низкого уровня прогнозирования

Подростки стали одной из главных мишеней мошенников из-за несформированности критического мышления и низкой способности к прогнозированию, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина .

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