Эксперт: подростки уязвимы для мошенников из-за низкого уровня прогнозирования

Подростки стали одной из главных мишеней мошенников из-за несформированности критического мышления и низкой способности к прогнозированию, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина .
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