Главы дипведомств четырех стран обсудили безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе

Главы дипломатических ведомств США, Японии, Индии и Австралии по итогам первой встречи в формате четырехстороннего диалога по безопасности QUAD при администрации главы Штатов Дональда Трампа заявили о готовности сохранять стабильность в регионе.
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