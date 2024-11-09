WSJ: Пентагон отказал Зеленскому в приоритетной поставке ракет ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке в обход других покупателей дальнобойных ракет ATACMS, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины.
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