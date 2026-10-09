На Окинаве новое убийство и новые протесты против США

На японском острове Окинава для американских военнослужащих введен комендантский час и запрет на употребление алкоголя после резонансного убийства, сообщает Reuters.
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