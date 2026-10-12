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Morgan Stanley планирует начать поддержку токенизированных акций в первом квартале 2027 года

Morgan Stanley планирует начать поддержку токенизированных акций в первом квартале 2027 года

По словам главы направления стратегии цифровых активов Morgan Stanley Эми Олденбург банк теперь считает первый квартал 2027 года более реалистичным сроком для запуска поддержки токенизированных акций в своей системе альтернативной торговли (ATS).

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