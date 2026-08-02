ВСУ готовятся встречать огнем российское наступление в Черниговской области Командование ВСУ перебрасывает крупные резервы в Черниговскую область, готовясь отражать возможное наступление российской арми.
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ВСУ готовятся встречать огнем российское наступление в Черниговской области Командование ВСУ перебрасывает крупные резервы в Черниговскую область, готовясь отражать возможное наступление российской арми.
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