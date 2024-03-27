Резидент «Ступино квадрат» Коллер: ОЭЗ привлекла готовой инфраструктурой

В особой экономической зоне «Ступино квадрат» работает производитель пищевых продуктов из Австрии. Технический директор компании «Арвалус» Йохен Коллер рассказал «360», почему компания выбрало именно это место для своего производства.
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