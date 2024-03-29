Рогов: ВСУ строят вторую линию обороны вокруг Орехова в Запорожской области

Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строительство второй линии обороны вокруг города Орехова в Запорожской области.
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