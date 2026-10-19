Кроме Иванова, российская сборная пополнила медальный зачёт благодаря Михаилу Подкорытову, который выиграл золото в категории до 95 кг с результатом 373 кг, и Артему Грудинину, завоевавшему серебро в весе до 110 кг с результатом 372 кг.