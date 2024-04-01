Российские спецслужбы вызывают «гаванский синдром» у дипломатов и разведчиков США и Запада

Расследование The Insider, 60 minutes и Der Spiegel.Новая страшилка от западных пропагандистов: вот уже 10 лет американские дипломаты, чиновники и разведчики по всему миру сталкиваются с загадочными инцидентами, известными как «гаванский синдром» (симптомы головной боли, головокружение, ухудшение зрения).
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