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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле пройдет благотворительная книжная распродажа на "Туриной горе"

В Барнауле пройдет благотворительная книжная распродажа на "Туриной горе"

Желающие могут помочь не только покупкой книг, но и подарив произведения из своей домашней библиотеки В Барнауле в рамках "Библионочи — 2024" галерея "Турина гора" проведет "Букинистическую распродажу", сообщили amic.

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