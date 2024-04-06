В Барнауле пройдет благотворительная книжная распродажа на "Туриной горе"

Желающие могут помочь не только покупкой книг, но и подарив произведения из своей домашней библиотеки В Барнауле в рамках "Библионочи — 2024" галерея "Турина гора" проведет "Букинистическую распродажу", сообщили amic.
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