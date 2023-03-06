В Архангельске создают цифровую систему по работе с архивными документами

В областном архиве рассказали о особенностях поиска информации по истории семьи и продемонстрировали возможности единой информационной системы для работы с архивными документами, которая в ближайшем времени станет доступна для всех желающих.
В областном архиве рассказали о особенностях поиска информации по истории семьи и продемонстрировали возможности единой информационной системы для работы с архивными документами, которая в ближайшем времени станет доступна для всех желающих.
Свежие комментарии