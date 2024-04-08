Панарин вышел на десятое место в списке лучших ассистентов в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин ворвался в топ-10 лучших распасовщиков в истории «Нью-Йорк Рейнджерс». В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс».
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