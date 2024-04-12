Израиль ожидает ответного удара Ирана в течение 48 часов

Израиль готовится к тому, что ответная атака со стороны Ирана в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу его посольства в Дамаске состоится в ближайшие 24–48 часов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии