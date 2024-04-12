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Израиль ожидает ответного удара Ирана в течение 48 часов

Израиль ожидает ответного удара Ирана в течение 48 часов

Израиль готовится к тому, что ответная атака со стороны Ирана в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу его посольства в Дамаске состоится в ближайшие 24–48 часов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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