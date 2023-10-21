«Забрали собаку у хозяина». Приморцы возмущены службой отлова безнадзорных животных

В Артеме служба отлова безнадзорных животных отловила и увезла собаку с ошейником, хозяин которой находится в зоне СВО, несмотря на протесты жителей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dps_vl.
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