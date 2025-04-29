Доктор Чудаков рассказал, ждать ли аллергикам ухудшения самочувствия в майские праздники

Ожидается более активное цветение березы В начале мая ожидается более активное цветение берёзы, рассказал RT соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Сергей Чудаков.
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