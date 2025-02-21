«Ни один штаб не должен оказывать давление на граждан»: кандидаты в президенты Абхазии встретятся сегодня

«Ни один штаб не должен оказывать давление на граждан»: кандидаты в президенты Абхазии встретятся сегодняКандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба проведут сегодня, 21 февраля, встречу один на один.