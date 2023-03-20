Самая Модная

254 подписчика

Свежие комментарии

  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Азиза хочет бросить сцену и заняться целительством

Певица Азиза открыла в себе новые таланты и собирается бросить сцену. На своем сольном концерте в Москве Азиза сделала шокирующее заявление: она уходит со сцены, потому что открыла в себе другие таланты и решила посвятить жизнь их реализации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх