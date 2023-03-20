Азиза хочет бросить сцену и заняться целительством

Певица Азиза открыла в себе новые таланты и собирается бросить сцену. На своем сольном концерте в Москве Азиза сделала шокирующее заявление: она уходит со сцены, потому что открыла в себе другие таланты и решила посвятить жизнь их реализации.
Певица Азиза открыла в себе новые таланты и собирается бросить сцену. На своем сольном концерте в Москве Азиза сделала шокирующее заявление: она уходит со сцены, потому что открыла в себе другие таланты и решила посвятить жизнь их реализации.
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