AAVE вырос на 177% за год, обогнал UNI и LDO

За последний год токен AAVE продемонстрировал впечатляющий рост, почти утроив свою стоимость, поднявшись с уровня $94 до пика в $400, а затем скорректировавшись до текущей отметки около $250, что соответствует годовому приросту в 177%.
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